Псаки заявила, что США считают «Северный поток — 2» «плохим проектом»

Власти США продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

«Мы продолжаем считать, что «Северный поток — 2» — плохой проект», — приводит её слова ТАСС.

На вопрос, обсуждается ли в Вашингтоне введение санкций против СП-2 «в качестве ответной меры» на кибератаку на компанию Colonial Pipeline, она ответила, что расследование продолжается и что киберкомандование американских ВС выработает рекомендации.

Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. Телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что стоящие за этим хакеры могут быть связаны с Россией.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не считает, что российские власти причастны к взлому, но хакеры, по его словам, могут находиться в России.

В Вашингтоне неоднократно говорили, что выступают решительно против строительства газопровода «Северный поток — 2».