Всемирный банк признал переводы денег из России за рубеж самыми выгодными

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Всемирный банк считает денежные переводы из России за рубеж самыми выгодными в мире. Об этом свидетельствует доклад финансовой организации по вопросам миграции и развития.
Всемирный банк признал переводы денег из России за рубеж самыми выгодными
  • © REUTERS/Johannes P. Christo

Как пишет РБК со ссылкой на документ, в 2020 году стоимость перевода денег из России упала с 2,1% до 1%, что стало наименьшим значением не только для Европы и Центральной Азии (6,4% в среднем), но для мира в целом.

Самыми дешёвыми в докладе названы транзакции из России в Грузию.

При этом в материале отмечается, что объём переводов из России в долларовом эквиваленте в 2020 году сократился из-за снижения курса рубля, низких цен на нефть и пандемии, которая ухудшила положение мигрантов.

Такая тенденция наблюдается во всём европейском регионе и Центральной Азии, где объём переводов упал на 9,7%, до $56 млрд, утверждает издание.

В конце марта Всемирный банк заявил, что ожидает снижения уровня бедности в России по итогам 2021 года. Как считают в организации, при этом он будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года.

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