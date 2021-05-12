Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России

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Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП России на 2021 и 2022 годы по сравнению с осенней оценкой, говорится в весеннем докладе ЕК.
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, прогноз на 2021 год повышен с 2% до 2,7%, а на 2022-й — с 1,9% до 2,3%.

При этом по итогам прошлого года российская экономика, по оценкам ЕК, снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось ранее.

«Несмотря на то что пандемия и снижение цен на нефть сильно ударили по России в 2020 году, снижение реального ВВП всё же было умеренным», — говорится в докладе.

В апреле МВФ улучшил прогноз по российской экономике. Эксперты связывают это с началом массовой вакцинации населения от коронавируса, ростом мировых цен на нефть, усилением инвестиционной активности бизнеса.

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