Эксперты назвали сроки нового мирового экономического кризиса

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали сроки нового мирового экономического кризиса.
Эксперты назвали сроки нового мирового экономического кризиса
  • Reuters

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ЦМАКП.

По мнению экономистов, следующий мировой экономический кризис придётся на 2025—2026 годы.

Специалисты полагают, что есть несколько вариантов развития событий. 

Согласно базовому сценарию, экономический кризис будет вызван нынешним монетарным стимулированием. По мнению экспертов, подобное экономическое поведение приведёт к перегреву рынков, которые «охладить» сможет лишь циклический спад. 

Другой, консервативный, сценарий предполагает затягивание борьбы с COVD-19 и меньший экономический рост. В этом случае экономический кризис будет логичным продолжением долгового кризиса, который возникнет в первую очередь в странах Южной Европы и Турции из-за долгой пандемии.

В апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.

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