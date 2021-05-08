Эксперт рассказала подробности о процедуре рефинансирования ипотеки

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала подробности о процедуре рефинансирования ипотеки.

«Нужно понимать, что рефинансировать ипотеку — всё равно что оформить новый кредит. Процедура связана с дополнительными расходами и потраченным временем. Необходимо заново собрать все документы, сделать новую оценку стоимости квартиры, снова доказать свою платёжеспособность и оформить страховку», — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам Харнас, минимально возможная процентная ставка может действовать лишь для зарплатных клиентов банка, заёмщиков с идеальной кредитной историей или с высокими доходами.

Как отметила эксперт, сначала необходимо получить реальное предложение, сравнить его со старым, принять во внимание время и деньги, которые придётся потратить на процедуру рефинансирования.

«Всегда помните, что вы будете заключать новый договор, который надо внимательно прочитать и понять. Например, новый банк на период оформления залога может назначить ставку даже выше старой. Так кредитная организация стимулирует клиента как можно быстрее переоформлять залог», — пояснила Харнас.

Она также сказала, что при рефинансировании ипотеки могут измениться и страховые тарифы.

«С ипотекой всегда очень много индивидуальных моментов. Я бы рекомендовала всегда мониторить рынок, время от времени обращаться в банки за новыми условиями, использовать кредитные калькуляторы, чтобы точно рассчитать возможную выгоду», — заключила эксперт.

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