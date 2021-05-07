Инвестор посоветовал россиянам приобретать доллары и евро

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Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко посоветовал россиянам покупать доллары и евро.
Инвестор посоветовал россиянам приобретать доллары и евро
  • © THOMAS COEX / AFP

Как он отметил в беседе с агентством «Прайм», покупка валюты сейчас является прибыльным вложением.

По его словам, в настоящий момент инфляция в рублях растёт быстрее, чем в долларах.

Также он указал, что на курс рубля обычно влияют два фактора: геополитика и нефть. В настоящий момент котировки нефти выглядят стабильными, а вот из-за политики Запада рубль в последнее время немного просел.

Вместе с этим, по мнению Клопенко, сейчас наблюдается «небольшая оттепель», которая и привела к усилению российской валюты до 74«75 рублей за доллар, а потому и надо скупать доллары и евро на случай ухудшения геополитической обстановки.

«Прежде всего это разумно, исходя из соображений, что есть значительная вероятность нового витка напряжённости между США и Россией, и тогда диапазон будет 75—85, а если геополитические противоречия приведут к ещё большим санкциям, то рубль может подешеветь ещё больше», — заключил он.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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