Эксперт оценил динамику курса рубля

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Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв оценил динамику курса рубля.
Эксперт оценил динамику курса рубля
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что реакция валютных курсов на новые санкции была более чем сдержанной.

Как отметил эксперт, в самом реалистичном и базовом сценарии курс доллара может постепенно дрейфовать к отметке 78 рублей или чуть выше.

«Но на более долгий срок всё же разумно держать в уме и более широкий коридор от 74 до 80 рублей за доллар», — сказал Пушкарёв.

Что касается пары евро/рубль, то вряд ли до лета она сможет вновь «нырять» надолго ниже отметки в 90 рублей, полагает эксперт.

«Зато она с высокой вероятностью способна показать и 95 рублей, и более высокие значения. Но уже не из-за слабости рубля, а из-за начавшегося укрепления евро по отношению к доллару выше 1,20 на международном рынке», — пояснил он.

Ранее главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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