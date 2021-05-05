Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 5% в марте
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на доклад Татарстанстата.
В торговле продовольственными продуктами оборот снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, в торговле непродовольственными товарами — на 5,2%.
Всего в I квартале 2021 года оборот розничной торговли на 92,6% формировался организациями и ИП, которые работают в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 7,4%.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году.