Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 5% в марте

Короткая ссылка
Оборот розничной торговли в Татарстане в марте 2021 года составил 85 млрд рублей, что на 5,4% больше по сравнению с февралём и на 3,9% меньше, чем годом ранее.
Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 5% в марте
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на доклад Татарстанстата.

В торговле продовольственными продуктами оборот снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, в торговле непродовольственными товарами — на 5,2%.

Всего в I квартале 2021 года оборот розничной торговли на 92,6% формировался организациями и ИП, которые работают в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 7,4%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить