Оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 5% в марте

Оборот розничной торговли в Татарстане в марте 2021 года составил 85 млрд рублей, что на 5,4% больше по сравнению с февралём и на 3,9% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на доклад Татарстанстата.

В торговле продовольственными продуктами оборот снизился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, в торговле непродовольственными товарами — на 5,2%.

Всего в I квартале 2021 года оборот розничной торговли на 92,6% формировался организациями и ИП, которые работают в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 7,4%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году.