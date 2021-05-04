РБК: в России резко вырос спрос на наличные

Россияне в апреле резко увеличили спрос на наличные деньги, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Так, согласно информации регулятора, объём наличных в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд рублей — это самый резкий отток в наличность с начала года.

Если исключить сезонный рост наличных в обращении в конце года, показатели сопоставимы с прошлым июнем (391,8 млрд рублей), когда в России начали снимать ограничения по коронавирусу.

Как отметил глава центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин, перед майскими праздниками в стране традиционно наблюдается активизация спроса на наличные, однако в этом году отток оказался выше примерно на 100 млрд рублей.

Эксперт не исключает, что одной из причин стало увеличение числа выходных дней в мае. Кроме того, он напомнил об эффектах, возникших в пандемию: низкой привлекательности депозитов и укрупнении серого сегмента экономики.

Ранее в ЦБ заявили, что за последние семь лет использование бумажных денег россиянами при оплате товаров и услуг сократилось почти втрое.