В бундестаге прокомментировали иск экологов против «Северного потока — 2»

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Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал возможность срыва строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за иска экологов из организации NABU.
В бундестаге прокомментировали иск экологов против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство», — приводит ТАСС слова Эрнста.

Он исключил вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца.

Глава комитета отметил, что все компетентные органы выдали разрешения на реализацию проекта.

«В этой связи я не вижу причин, почему «Северный поток — 2» не должен быть завершён», — добавил Эрнст.

Ранее сообщалось, что NABU подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток — 2».

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