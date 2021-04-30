В Москве подвели итоги программы поддержки экспортёров

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Компании — участники столичной программы поддержки экспортёров заключили контракты на $500 тыс., заявили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
В Москве подвели итоги программы поддержки экспортёров
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НСН.

В столице завершили обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного ИТ-бизнеса.

«Об эффективности программы говорят результаты участников. Команды из первого потока, которые прошли курс летом 2020-го, на данный момент заключили экспортные контракты более чем на $650 тыс.», — заявила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит информационный центр правительства Москвы.

По её словам, второй поток оказался ещё успешнее. Компании начали работу с заказчиками из 24 стран. Общая сумма подписанных соглашений превысила $530 тыс.

«И готовятся контракты ещё примерно на $470 тыс.», — добавила Сергунина.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.

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