В Москве подвели итоги программы поддержки экспортёров
- © Nikolay Gyngazov/Russian Look
- globallookpress.com
Об этом сообщает НСН.
В столице завершили обучение участников второго потока акселератора GoGlobal для экспортно ориентированного ИТ-бизнеса.
«Об эффективности программы говорят результаты участников. Команды из первого потока, которые прошли курс летом 2020-го, на данный момент заключили экспортные контракты более чем на $650 тыс.», — заявила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит информационный центр правительства Москвы.
По её словам, второй поток оказался ещё успешнее. Компании начали работу с заказчиками из 24 стран. Общая сумма подписанных соглашений превысила $530 тыс.
«И готовятся контракты ещё примерно на $470 тыс.», — добавила Сергунина.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.