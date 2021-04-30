Песков прокомментировал принимаемые правительством антикризисные меры

Власти России энергично принимают меры для минимизации негативных последствий пандемического кризиса, однако полностью избавить от его влияния не могут, работа по данной проблеме ведётся. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о доходах граждан в I квартале 2021 года.

«Меры, которые активно и энергично принимаются руководством страны и правительством, они действительно позволили и позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса. Однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут, но работа ведётся. Падение минимизировано», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что аналогичная ситуация наблюдается во всём мире.

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий», — отметил Песков.

Власти рассчитывают, что в течение 2021 года это падение удастся остановить, подытожил он.

Как пишет РИА Новости, согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в IV квартале 2020 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на российскую экономику.