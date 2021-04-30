Песков прокомментировал принимаемые правительством антикризисные меры

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Власти России энергично принимают меры для минимизации негативных последствий пандемического кризиса, однако полностью избавить от его влияния не могут, работа по данной проблеме ведётся. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о доходах граждан в I квартале 2021 года.
Песков прокомментировал принимаемые правительством антикризисные меры
  • РИА Новости

«Меры, которые активно и энергично принимаются руководством страны и правительством, они действительно позволили и позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса. Однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут, но работа ведётся. Падение минимизировано», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что аналогичная ситуация наблюдается во всём мире.

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий», — отметил Песков.

Власти рассчитывают, что в течение 2021 года это падение удастся остановить, подытожил он.

Как пишет РИА Новости, согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в IV квартале 2020 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности оценил влияние пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на российскую экономику.

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