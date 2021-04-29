Дерипаска призвал ввести цифровой рубль в скором времени

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Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России после предложения Европарламента отключить страну от SWIFT необходимо быстрее внедрять в оборот цифровой рубль.
Дерипаска призвал ввести цифровой рубль в скором времени
  • Reuters

«Европарламент внёс в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. ... Ещё одно напоминание (и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам) о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Миллиардер добавил, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчётов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что база для создания аналога платёжной системы SWIFT в России есть

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