Дерипаска призвал ввести цифровой рубль в скором времени

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России после предложения Европарламента отключить страну от SWIFT необходимо быстрее внедрять в оборот цифровой рубль.

«Европарламент внёс в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. ... Ещё одно напоминание (и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам) о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля», — написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Миллиардер добавил, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчётов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что база для создания аналога платёжной системы SWIFT в России есть.