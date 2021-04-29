Министр экономики ФРГ не исключил роста потребности в российском газе
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе открытия в онлайн-формате 13-го Российско-германского сырьевого форума.
По его словам, Германия в течение 40 лет получает надёжные поставки природного газа из СССР и России.
Альтмайер добавил, что этот газ потребуется ФРГ «ещё в течение нескольких лет — как переходная технология».
«Потребности в последующие годы скорее вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия за всю историю поставила Германии более 1 трлн куб. м газа.