Новак рассказал об объёмах поставленного Россией Германии газа
- РИА Новости
«К настоящему времени на рынок Германии поставлено более 1 трлн куб. м газа. Это поистине колоссальный вклад», — отметил он.
Вице-премьер рассказал, что в 1970 году с Германией был подписан договор о поставках труб большого диаметра в обмен на газ из СССР.
Новак заявил, что это позволило заложить перспективную схему сотрудничества «инфраструктура и деньги в обмен на газ».
Ранее Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году.
Подробнее — в материале RT.