Новак рассказал об объёмах поставленного Россией Германии газа

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Вице-премьер России Александр Новак в ходе российско-германской сырьевой конференции сообщил, что Россия за всю историю поставила Германии более 1 трлн куб. м газа.
Новак рассказал об объёмах поставленного Россией Германии газа
  • РИА Новости

«К настоящему времени на рынок Германии поставлено более 1 трлн куб. м газа. Это поистине колоссальный вклад», — отметил он.

Вице-премьер рассказал, что в 1970 году с Германией был подписан договор о поставках труб большого диаметра в обмен на газ из СССР.

Новак заявил, что это позволило заложить перспективную схему сотрудничества «инфраструктура и деньги в обмен на газ».

Ранее Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году. 

Подробнее — в материале RT.

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