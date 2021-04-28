ФРС США сохранила базовую ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
ФРС США сохранила базовую ставку
  • Reuters

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении.

Регулятор уже в девятый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил её в марте 2020 года до нынешней отметки.

В конце марта председатель ФРС США Джером Пауэлл выразил мнение, что состояние американской экономики, пострадавшей из-за пандемии, улучшилось, но до полного восстановления ещё далеко.

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