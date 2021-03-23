Глава ФРС оценил состояние американской экономики

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл считает, что состояние американской экономики, пострадавшей из-за пандемии, улучшилось, но до полного восстановления ещё далеко.

По мнению Пауэла, восстановление экономики идёт быстрее, чем в целом ожидалось.

Он считает, что в значительной степени это связано с беспрецедентными мерами налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, которые «предоставили существенную поддержку домохозяйствам, бизнесу и сообществам».

«Однако [процесс экономического] восстановления ещё далек от своего завершения, так что в ФРС мы продолжим оказывать экономике необходимую ей поддержку столько, сколько потребуется», — цитирует ТАСС вступительное слово Пауэлла к слушаниям в палате представителей.

Ранее Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.