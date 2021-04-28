ЕЦБ прогнозирует улучшение экономической ситуации в еврозоне

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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор ожидает серьёзного улучшения экономической ситуации в еврозоне во второй половине нынешнего года.
ЕЦБ прогнозирует улучшение экономической ситуации в еврозоне
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом Лагард рассказала на онлайн-конференции.

По её словам, в I квартале 2021 года экономическая ситуация оставалась непростой, но в II квартале уже заметны признаки её восстановления.

«Во второй половине года может быть отскок и устойчивый рост», — сказала она.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что экономика Европейского союза должна возобновить свой рост уже текущей весной.

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