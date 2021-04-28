ЕЦБ прогнозирует улучшение экономической ситуации в еврозоне
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, об этом Лагард рассказала на онлайн-конференции.
По её словам, в I квартале 2021 года экономическая ситуация оставалась непростой, но в II квартале уже заметны признаки её восстановления.
«Во второй половине года может быть отскок и устойчивый рост», — сказала она.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что экономика Европейского союза должна возобновить свой рост уже текущей весной.