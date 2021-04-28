В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке круп

Минсельхоз России сообщил, что объёмы производства крупяных культур в России достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей.

© РИА Новости

«Текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — приводит ТАСС сообщение Минсельхоза. Отмечается, что в настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщила о вероятном подорожании круп. Также сообщалось, что в Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на рис.