В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке круп

Короткая ссылка
Минсельхоз России сообщил, что объёмы производства крупяных культур в России достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей.
В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке круп
  • © РИА Новости

«Текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — приводит ТАСС сообщение Минсельхоза.

Отмечается, что в настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщила о вероятном подорожании круп.

Также сообщалось, что в Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на рис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить