В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке круп
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«Текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — приводит ТАСС сообщение Минсельхоза.
Отмечается, что в настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщила о вероятном подорожании круп.
Также сообщалось, что в Минсельхозе оценили ситуацию с ценами на рис.