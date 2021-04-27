Экономист оценил сообщения о доле российского экспорта в долларах

Экономист Василий Колташов прокомментировал сообщения о том, что доля доллара в российском экспорте впервые опустилась до уровня ниже 50%.

«В значительной мере замещение доллара происходит за счёт евро. Это, с одной стороны, отражает обширные связи России с Европейским союзом, но с другой стороны, это удобный механизм расчёта с Китаем», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в будущем можно было бы снизить и долю евро.

Как отметил эксперт, самый надёжный механизм — это расчёт на основе золотых запасов центральных банков.

Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о доле российского экспорта в долларах.