Bloomberg: доля российского экспорта в долларах впервые упала ниже 50%

Доля доллара в российском экспорте впервые опустилась до уровня ниже 50%. На это обратил внимание Bloomberg.

«В IV квартале в результате многолетней кампании, проводимой Кремлём для снижения уязвимости страны по отношению к американским активам, доля доллара в российском экспорте впервые упала до уровня ниже 50%», — пишет агентство.

Согласно данным Центробанка от 26 апреля, в основном этот спад произошёл в результате торговли с Китаем, более трёх четвертей объёма которой ведётся в евро. При этом доля единой валюты в общем объёме экспорта выросла более чем на десять процентных пунктов — до 36%.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости переходить к расчётам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, чтобы снизить санкционные риски.