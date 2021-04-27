Bloomberg: доля российского экспорта в долларах впервые упала ниже 50%

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Доля доллара в российском экспорте впервые опустилась до уровня ниже 50%. На это обратил внимание Bloomberg.
Bloomberg: доля российского экспорта в долларах впервые упала ниже 50%
  • Pixabay

«В IV квартале в результате многолетней кампании, проводимой Кремлём для снижения уязвимости страны по отношению к американским активам, доля доллара в российском экспорте впервые упала до уровня ниже 50%», — пишет агентство.

Согласно данным Центробанка от 26 апреля, в основном этот спад произошёл в результате торговли с Китаем, более трёх четвертей объёма которой ведётся в евро. При этом доля единой валюты в общем объёме экспорта выросла более чем на десять процентных пунктов — до 36%.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости переходить к расчётам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, чтобы снизить санкционные риски.

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