Захарова прокомментировала ситуацию с «Северным потоком — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT на немецком прокомментировала ситуацию с проектом трубопровода «Северный поток — 2».

Она оценила сообщения о том, что президент США Джо Байден в очередной раз высказался против проекта.

Захарова подчеркнула, что это крупнейший проект.

«Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала, от немецких представителей, я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный», — сказала представитель МИД.

По её словам, это бизнес-проект, который не связан с политикой, но связан с внутренним развитием Германии.

«И в этой связи нужно задать вопрос: а если завтра президент Соединённых Штатов Америки, Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает — перестанет дышать?» — отметила Захарова.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2». По его словам, организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.