Экономист прокомментировал укрепление курса рубля

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные о том, что рубль усилил рост к основным валютам.
Экономист прокомментировал укрепление курса рубля
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  • РИА Новости

«В принципе, валютный курс колеблется вокруг таких фундаментальных значений, которые определяются общим состоянием экономики: её темпами роста, её эффективностью, её устойчивостью. Приблизительно это 76 рублей за доллар — вот это фундаментальное значение... На них влияют позитивные или негативные информационные сообщения», — объяснил эксперт.

Он добавил, что отклонение от фундаментальных значений происходит в ту или другую сторону в зависимости от того, как инвесторы (то есть те, кто пользуется этой валютой) воспринимают грядущие события.

«Если они их воспринимают в позитивном плане, то курс национальной валюты повышается, если в негативном — понижается. Резко или нет — это часто зависит от субъективного восприятия, но надо сказать, что эти отклонения очень краткосрочные, считать это тенденцией вовсе не стоит», — заключил Беляев.

По данным на 18:08 мск, курс доллара упал на 97 копеек — до 75,63 рубля.

Курс евро снизился на 1 рубль 29 копеек — до 90,89 рубля.

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