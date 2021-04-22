В Госдуме оценили заявление польского премьера о «Северном потоке — 2»
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Ананских отметил, что это уже «20-е или 30-е заявление» польской стороны, у которой желание только одно — «не потерять платежи за транзит газа по своей земле».
«Поэтому ничего другого здесь нет. Зачем должны другие страны прислушиваться к заявлению польской стороны, если для них будет выгоднее и дешевле газ, который пойдёт по дну Балтийского моря?» — пояснил депутат.
По его словам, подобные заявления никак не повлияют на строительство «Северного потока — 2».
«В наших действиях (российской стороны. — RT) нет никакой политики, а есть экономика», — заключил парламентарий.
Ранее Моравецкий по итогам переговоров со своим коллегой из Словении Анезом Яншей заявил, что Польша призывает Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2».
Моравецкий выразил сожаление, что в Германии не усматривают разницы между газом Nord Stream 2 и газом, поступающим через территорию Украины или Польши.
По его словам, между этими поставками существует «огромная политическая, социальная разница и разница для безопасности».