В Госдуме оценили заявление польского премьера о «Северном потоке — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к Германии проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2».

Ананских отметил, что это уже «20-е или 30-е заявление» польской стороны, у которой желание только одно — «не потерять платежи за транзит газа по своей земле».

«Поэтому ничего другого здесь нет. Зачем должны другие страны прислушиваться к заявлению польской стороны, если для них будет выгоднее и дешевле газ, который пойдёт по дну Балтийского моря?» — пояснил депутат.

По его словам, подобные заявления никак не повлияют на строительство «Северного потока — 2».

«В наших действиях (российской стороны. — RT) нет никакой политики, а есть экономика», — заключил парламентарий.

Ранее Моравецкий по итогам переговоров со своим коллегой из Словении Анезом Яншей заявил, что Польша призывает Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2».

Моравецкий выразил сожаление, что в Германии не усматривают разницы между газом Nord Stream 2 и газом, поступающим через территорию Украины или Польши.

По его словам, между этими поставками существует «огромная политическая, социальная разница и разница для безопасности».