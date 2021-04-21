В Госдуме прокомментировали ситуацию с газификацией в регионах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету Михаил Щапов (фракция КПРФ) прокомментировал ситуацию с газификацией в регионах.

В беседе с oilcapital.ru он высказал мнение, что прежде всего в ускорении газификации нуждаются сибирские регионы, где растёт добыча газа.

«Например, на территории Иркутской области расположено одно из крупнейших оставшихся в мире газоконденсатных месторождений, но при этом уровень газификации региона составляет меньше 10%. В итоге местные жители вынуждены зачастую отапливаться электричеством», — сказал Щапов.

Как отметил депутат, газификация — это прежде всего социальный проект, а за социальную сферу отвечает государство.

«Ещё раз подчеркну: при решении вопроса о том, какие регионы нужно газифицировать в первую очередь, необходимо учитывать перспективы других энергетических носителей», — добавил он.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.