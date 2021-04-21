Рубль отреагировал ростом на послание Путина

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Рубль растёт к доллару и евро на фоне заявлений президента России Владимира Путина в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Рубль отреагировал ростом на послание Путина
  • РИА Новости

По состоянию на 14:45 курс доллара уменьшился на 22 копейки — до 76,61 рубля.

Курс евро снизился на 44 копейки и составил 91,98 рубля.

21 апреля Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Говоря о международной повестке, он назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта и подчеркнул, что ответ потенциальным оппонентам будет «асимметричным, быстрым и жёстким».

При этом он отметил, что Москва ведёт себя «в высшей степени сдержанно» и «скромно» и хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

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