Индекс промышленного производства в Севастополе вырос в I квартале

В Севастополе зафиксировали рост индекса промышленного производства. За I квартал 2021 года он составил 109,6%.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели обрабатывающей промышленности выросли более чем на 15%.

Индекс промпроизводства в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показал рост более чем на 7%.

«Большинство промышленных предприятий начали восстанавливаться и улучшать свои показатели», — заявил директор Департамента экономического развития Денис Профатилов.

Ранее НСН сообщала, что объём промышленного производства Москвы вырос на 11,3% за январь — февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.