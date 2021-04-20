Индекс промышленного производства в Севастополе вырос в I квартале

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В Севастополе зафиксировали рост индекса промышленного производства. За I квартал 2021 года он составил 109,6%.
Индекс промышленного производства в Севастополе вырос в I квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели обрабатывающей промышленности выросли более чем на 15%.

Индекс промпроизводства в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показал рост более чем на 7%.

«Большинство промышленных предприятий начали восстанавливаться и улучшать свои показатели», — заявил директор Департамента экономического развития Денис Профатилов.

Ранее НСН сообщала, что объём промышленного производства Москвы вырос на 11,3% за январь — февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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