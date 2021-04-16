Оборот организаций торговли и услуг в Москве вырос на 28% в марте

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в марте 2021 года составил 1,18 трлн рублей, что на 28% превышает показатель за аналогичный период 2020-го.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова.

«С февраля, после небольшого январского спада потребительской активности, совокупные обороты торгующих и оказывающих услуги организаций вновь превышают 1 трлн рублей в месяц, на который они вышли в ноябре прошлого года», — отметил Пуртов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году.