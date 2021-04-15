Эксперт прокомментировал планы по строительству газопровода «Союз Восток»

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Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал планы по строительству газопровода «Союз Восток».
Эксперт прокомментировал планы по строительству газопровода «Союз Восток»
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«Во-первых, это расширение экспорта в направлении самого динамично растущего рынка газа в мире. Потребление газа в Китае выросло почти в три раза за последние десять лет и может удвоиться в течение ближайших 10—15 лет», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Во-вторых, считает Гривач, это диверсификация рынков сбыта для газа из Западной Сибири.

Ещё одним положительным фактором он назвал маршрут, который будет новым для газовых поставок на территории России и для газификации регионов.

«Например, юга Красноярского края, а затем соединение газотранспортных систем европейской части России и востока страны в единую сеть газоснабжения, что повысит её гибкость и безопасность поставок потребителям», — пояснил эксперт.

Ранее ТАСС со ссылкой на «Газпром» сообщал, что утверждён технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток», который пройдёт по территории Монголии и станет продолжением российской «Силы Сибири — 2».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.

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