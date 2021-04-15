В Москве оценили темпы выдачи льготной ипотеки

В Москве оценили темпы выдачи льготных ипотечных кредитов. В марте на покупку жилья в столице выдано таких ссуд на 35,4 млрд рублей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В общей сложности за I квартал на покупку жилья в Москве было выдано льготных ипотечных кредитов на 90,3 млрд рублей. При этом объёмы выдачи по государственной льготной ипотечной программе под 6,5% годовых увеличиваются в 2021 году два месяца подряд», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в январе показатель составил 21 млрд рублей, в феврале — 33,9 млрд, а результат марта оказался выше февральского на 4,4%.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.