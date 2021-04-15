В ЦБ назвали объём международных резервов России
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Об этом говорится на сайте ЦБ.
«Объём международных резервов по состоянию на 9 апреля составил $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $5,7 млрд, или на 1,0%», — говорится в заявлении.
Отмечается, что рост произошёл главным образом в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.
Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.