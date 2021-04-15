В ЦБ назвали объём международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 9 апреля составили $580,5 млрд.

Об этом говорится на сайте ЦБ.

«Объём международных резервов по состоянию на 9 апреля составил $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $5,7 млрд, или на 1,0%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост произошёл главным образом в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.