В ЦБ назвали объём международных резервов России

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Международные резервы России по состоянию на 9 апреля составили $580,5 млрд.
В ЦБ назвали объём международных резервов России
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Об этом говорится на сайте ЦБ.

«Объём международных резервов по состоянию на 9 апреля составил $580,5 млрд, увеличившись за неделю на $5,7 млрд, или на 1,0%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост произошёл главным образом в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Ранее доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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