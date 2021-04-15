Курс рубля снизился на фоне сообщений о санкциях США

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Курс рубля по отношению к доллару и евро снизился на фоне сообщений СМИ о том, что Соединённые Штаты могут ввести новые санкции против госдолга России.
Курс рубля снизился на фоне сообщений о санкциях США
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что по состоянию на 10:15 мск курс доллара увеличился на 1,46 рубля и составил 77,33 рубля.

При этом курс евро достигал 92,5 рубля, увеличившись на 1,52 рубля.

По состоянию на 11:50 мск курс доллара составляет 76,65 рубля, а евро — 91,87 рубля.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.

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