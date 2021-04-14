В Госдуме прокомментировали ситуацию с платёжными системами

Депутат Госдумы Андрей Свинцов назвал крайне маловероятной возможность ухода платёжных систем Visa и Mastercard с российского рынка из-за санкционной политики США.

«Я эти перспективы оцениваю как крайне маловероятные. Санкционная политика США за последние 10 лет в отношении России показала слабую эффективность с точки зрения ограничения России по каким-то системным вопросам», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если американская сторона решит пойти на такой шаг, то это будет очередная потеря рынка для систем Visa и Mastercard.

Ранее первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова оценила возможность отключения страны от международных платёжных систем.