В Госдуме прокомментировали ситуацию с платёжными системами
- РИА Новости
«Я эти перспективы оцениваю как крайне маловероятные. Санкционная политика США за последние 10 лет в отношении России показала слабую эффективность с точки зрения ограничения России по каким-то системным вопросам», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, если американская сторона решит пойти на такой шаг, то это будет очередная потеря рынка для систем Visa и Mastercard.
Ранее первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова оценила возможность отключения страны от международных платёжных систем.