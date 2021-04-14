В Москве рассказали о международных бизнес-миссиях для столичных экспортёров

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Московский экспортный центр проведёт 25 международных бизнес-миссий в 2021 году, что почти в два раза больше, чем в 2020-м. Все они состоятся онлайн.
В Москве рассказали о международных бизнес-миссиях для столичных экспортёров
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Бизнес-миссия представляет собой серию встреч, на которых столичные компании демонстрируют свои товары и услуги потенциальным зарубежным покупателям и деловым партнёрам.

«Онлайн-формат переговоров позволяет охватить много перспективных рынков — Европу, Азию, СНГ и другие. Основная часть программы на этот год ориентирована на европейские страны, например на Грецию, Германию, Италию, Францию», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, также готовятся бизнес-миссии в Китай, Японию, Индию, Израиль и Казахстан.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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