В РАКИБ рассказали о влияющих на рост биткоина факторах

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Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников прокомментировал в беседе с RT данные о том, что стоимость биткоина обновила исторический рекорд и превысила отметку $64 тыс.
В РАКИБ рассказали о влияющих на рост биткоина факторах
  • © Klaus Ohlenschläger
  • globallookpress.com

«Мы прогнозируем, что летом может быть откат до $40—45 тыс., если какие-то крупные игроки захотят на этом заработать. Но в связи с тем, что происходит в мире, прогнозы уже становятся субъективными», — объяснил эксперт.

При этом Бражников отметил, что, по прогнозу Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, биткоин либо к концу 2021 года, либо в начале 2022-го будет стоить около $100 тыс.

Специалист рассказал, что на рост стоимости биткоина влияет «нестабильность в мировом экономическом сегменте».

Также, по его мнению, заявления о возможности отключения страны от SWIFT влияют на стоимость биткоина и могут дать ей «большой толчок».

«Плюс различные мировые платёжные системы вводят в свой сегмент биткоин... Он становится более и более популярным средством платежа», — заявил он.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический рекорд и превысила отметку $64 тыс.

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