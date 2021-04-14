В РАКИБ рассказали о влияющих на рост биткоина факторах
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«Мы прогнозируем, что летом может быть откат до $40—45 тыс., если какие-то крупные игроки захотят на этом заработать. Но в связи с тем, что происходит в мире, прогнозы уже становятся субъективными», — объяснил эксперт.
При этом Бражников отметил, что, по прогнозу Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, биткоин либо к концу 2021 года, либо в начале 2022-го будет стоить около $100 тыс.
Специалист рассказал, что на рост стоимости биткоина влияет «нестабильность в мировом экономическом сегменте».
Также, по его мнению, заявления о возможности отключения страны от SWIFT влияют на стоимость биткоина и могут дать ей «большой толчок».
«Плюс различные мировые платёжные системы вводят в свой сегмент биткоин... Он становится более и более популярным средством платежа», — заявил он.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический рекорд и превысила отметку $64 тыс.