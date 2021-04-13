Блокчейн-консультант оценил перспективы роста курса биткоина

Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов прокомментировал в беседе с RT информацию, что биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув $62,7 тыс.

Специалист отметил, что все фундаментальные факторы, которые влияют на биткоин, остались без изменений. При этом он добавил, что в любом случае «бесконечного роста без откатов не бывает».

«Мы прошли через небольшой период коррекции, который теперь может смениться снова периодом роста», — пояснил Смирнов.

При этом, по его словам, приток новых средств в экономику в связи с мерами по борьбе с последствиями коронавируса, а также тот факт, что биткоин стал легитимным инвестиционным активом, делают его весьма популярным на рынке.

«Поэтому можно ожидать, что спрос на него в течение какого-то времени будет продолжаться, но опять же с обязательной оговоркой, что постоянного роста без коррекции не бывает и утверждать, что он будет бесконечно расти, нельзя. В любом случае мы увидим ещё какую-то коррекцию через некоторое время», — заключил он.

Ранее, как сообщало РИА Новости, биткоин первые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув $62,7 тыс.