Эксперт рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля

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Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.
Эксперт рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля
  • Reuters

«Если говорить об основных факторах, влияющих на динамику национальной валюты, то ими продолжают оставаться ситуация на рынке энергоносителей, а также уровень интереса инвесторов к рисковым активам на мировом рынке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, влияет и геополитический фактор, который в последнее время способствовал ослаблению отечественной валюты по отношению и к доллару, и к евро.

Как отметил Зварич, при сохранении санкционного давления в России не ожидают заметного ослабления рубля и выходов доллара и евро на новый максимум.

Ранее директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз относительно курса рубля.

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