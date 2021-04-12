Эксперт рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

«Если говорить об основных факторах, влияющих на динамику национальной валюты, то ими продолжают оставаться ситуация на рынке энергоносителей, а также уровень интереса инвесторов к рисковым активам на мировом рынке», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, влияет и геополитический фактор, который в последнее время способствовал ослаблению отечественной валюты по отношению и к доллару, и к евро.

Как отметил Зварич, при сохранении санкционного давления в России не ожидают заметного ослабления рубля и выходов доллара и евро на новый максимум.

Ранее директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз относительно курса рубля.