Эксперт рассказала о причинах ипотечного бума в России

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Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, чем обусловлен высокий спрос на недвижимость в период пандемии в России.
Эксперт рассказала о причинах ипотечного бума в России
  • РИА Новости

Своим мнением она поделилась с изданием «Аргументы и факты».

«Главная причина ипотечного бума — это девальвация рубля в прошлом году на 25%. Люди, имевшие рублёвые накопления, старались их куда-то вложить, в том числе в квартиры. Вторая причина — очень низкие ставки по депозитам, которые не покрывали даже инфляцию. Поэтому граждане забирали деньги из банков и инвестировали их в другие активы», — считает эксперт.

Льготная программа ипотеки под 6,5% годовых действовала только при покупке недвижимости в новостройке. По оценкам экспертов, многие приобретали там квартиры вовсе не для жилья, а в качестве инвестиций.

«Люди, приобретавшие единственную квартиру для своей семьи, обращались на вторичный рынок. Потому что в ситуации с новостройкой нужно сначала ждать, пока дом сдадут, потом делать там ремонт. Всё это может занять несколько лет», — сказала Ирина Радченко.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

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