Исследование: международный ретейл сократил присутствие в России из-за пандемии

Из-за пандемии на российский рынок ретейла по результатам 2021 года придёт меньше международных брендов, прогнозируется в исследовании компании Knight Frank.

Об этом сообщает газета «Известия».

В I квартале 2021 года в России появилось два новых бренда против четырёх в январе — марте 2020-го.

«На политику экспансии международных брендов сильное влияние оказывает общемировая ситуация с пандемией (продолжение локдаунов во многих странах), что влияет и на финансовые возможности брендов, и на покупательную способность», — заявила Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank.

Ранее НСН сообщала, что в Москве прокомментировали ситуацию в индустрии спорта и красоты.