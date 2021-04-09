В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
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В беседе с ФАН он выразил мнение, что у Соединённых Штатов есть шанс не загонять двусторонние отношения в тупик, если Вашингтон проявит готовность к конструктивному содержательному диалогу.
«Экономическое сотрудничество России с Европой, в том числе в области энергобезопасности, не даёт американским властям и магнатам навязать всей Европе свой дорогой сжиженный газ. Сейчас именно от степени суверенитета европейских стран зависит, когда будет завершён и запущен «Северный поток — 2», — сказал Железняк.
Ранее американская газета Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что американский Минюст подготовил два пакета санкций против проекта «Северный поток — 2».