В России не ожидают полного перехода на нацвалюты в расчётах с КНР
- РИА Новости
«Я не думаю, что будет полный переход на торговлю в национальных валютах, потому что бизнес выбирает ту модель, которая им удобна», — цитирует ТАСС Груздева.
Он отметил, что на сегодняшний день наблюдается «последовательный рост расчётов в национальных валютах» между Россией и Китаем и постепенное замещение доллара.
«Это не взрывной рост, но он последовательный», — добавил Груздев.
22 марта руководитель Российско-Китайского аналитического центра, член РСМД Сергей Санакоев оценил перспективы России и КНР перейти к расчётам в национальных валютах.