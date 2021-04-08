В России не ожидают полного перехода на нацвалюты в расчётах с КНР

Замглавы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что полного перехода на национальные валюты в расчётах России и Китая не ожидается.

«Я не думаю, что будет полный переход на торговлю в национальных валютах, потому что бизнес выбирает ту модель, которая им удобна», — цитирует ТАСС Груздева.

Он отметил, что на сегодняшний день наблюдается «последовательный рост расчётов в национальных валютах» между Россией и Китаем и постепенное замещение доллара.

«Это не взрывной рост, но он последовательный», — добавил Груздев.

22 марта руководитель Российско-Китайского аналитического центра, член РСМД Сергей Санакоев оценил перспективы России и КНР перейти к расчётам в национальных валютах.