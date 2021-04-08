В России не ожидают полного перехода на нацвалюты в расчётах с КНР

Короткая ссылка
Замглавы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что полного перехода на национальные валюты в расчётах России и Китая не ожидается.
В России не ожидают полного перехода на нацвалюты в расчётах с КНР
  • РИА Новости

«Я не думаю, что будет полный переход на торговлю в национальных валютах, потому что бизнес выбирает ту модель, которая им удобна», — цитирует ТАСС Груздева.

Он отметил, что на сегодняшний день наблюдается «последовательный рост расчётов в национальных валютах» между Россией и Китаем и постепенное замещение доллара.

«Это не взрывной рост, но он последовательный», — добавил Груздев.

22 марта руководитель Российско-Китайского аналитического центра, член РСМД Сергей Санакоев оценил перспективы России и КНР перейти к расчётам в национальных валютах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить