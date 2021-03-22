Эксперт оценил перспективы перехода России и Китая к расчётам в нацвалютах
- РИА Новости
«Процесс по переходу на национальные валюты в нашей торгово-экономической сфере с Китаем начался ещё в 2008 году», — сказал он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.
Как отметил эксперт, страны взаимодействуют стратегически очень давно.
«Я могу уже сейчас сказать, что больше половины всего торгового оборота мы перевели в национальные валюты», — заявил Санакоев.
По его мнению, это очень серьёзное достижение.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации в мировой экономике.