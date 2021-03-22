Эксперт оценил перспективы перехода России и Китая к расчётам в нацвалютах

Руководитель Российско-Китайского аналитического центра, член РСМД Сергей Санакоев оценил перспективы России и КНР перейти к расчётам в национальных валютах.

«Процесс по переходу на национальные валюты в нашей торгово-экономической сфере с Китаем начался ещё в 2008 году», — сказал он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как отметил эксперт, страны взаимодействуют стратегически очень давно.

«Я могу уже сейчас сказать, что больше половины всего торгового оборота мы перевели в национальные валюты», — заявил Санакоев.

По его мнению, это очень серьёзное достижение.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации в мировой экономике.