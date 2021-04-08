Эксперт прокомментировал планы по созданию цифрового рубля

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

«Мы продолжаем ориентироваться на описания Центробанка России, согласно которым это обычный российский рубль, но в цифровой форме», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, такими рублями можно будет пользоваться так же, как наличными и безналичными.

Как отметил Бадалов, преимущества заключаются в онлайн-форме.

«Когда мы пользуемся безналичными рублями, то завязаны на посредника, который предоставляет нам услуги в виде сервисов по расчёту и хранению денег. В случае с цифровым рублём жёсткой привязки к банку не будет, вместо этого появится возможность напрямую использовать цифровой рубль без посредничества кредитной организации», — сказал эксперт.

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