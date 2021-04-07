Эксперт оценил динамику курса рубля

Главный стратег инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров оценил динамику курса рубля.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что ослабление связано с политическим и новостным фоном.

«Движение валюты было несколько избыточным, поскольку мы уже видим небольшое возвратное укрепление рубля сейчас, но в отсутствие знаковых позитивных факторов на сырьевых рынках, на рынке нефти, рассчитывать на большой рост рубля сложно», — отметил Александров.

Как прогнозирует эксперт, около 90 рублей за евро — справедливый ориентир на ближайшие месяцы.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз курса рубля.