Эксперт оценил динамику курса рубля

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Главный стратег инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров оценил динамику курса рубля.
Эксперт оценил динамику курса рубля
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он заявил, что ослабление связано с политическим и новостным фоном.

«Движение валюты было несколько избыточным, поскольку мы уже видим небольшое возвратное укрепление рубля сейчас, но в отсутствие знаковых позитивных факторов на сырьевых рынках, на рынке нефти, рассчитывать на большой рост рубля сложно», — отметил Александров.

Как прогнозирует эксперт, около 90 рублей за евро — справедливый ориентир на ближайшие месяцы.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз курса рубля.

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