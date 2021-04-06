Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля

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Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
Эксперт прокомментировал ситуацию с курсом рубля
  • РИА Новости

«Мне кажется, что при прочих равных условиях рубль должен был бы укрепляться, потому что восстанавливается цена на нефть, получается, в страну больше поступает валюты», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, ослабление российской валюты может быть связано с двумя факторами.

«Первый фактор: из страны немного уходит иностранных инвестиций, портфельных инвестиций. Это связано с предполагаемыми геополитическими рисками... И второй фактор: то, что на фоне неопределённости Минфин всё-таки покупает валюту на рынке», — отметил он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с газетой «Известия» также отметил, что геополитическая неопределённость продолжает препятствовать росту рублёвых активов во вторник, 6 апреля.

Вместе с тем, считает он, европейские рынки акций «демонстрируют неплохой рост, что с учётом повышения нефти создаёт для нас достаточно неплохую обстановку».

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил перспективы доллара в мировой экономике.

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