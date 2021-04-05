Эксперт оценил перспективы доллара в мировой экономике

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев оценил перспективы доллара в мировой экономике.
Эксперт оценил перспективы доллара в мировой экономике
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«Всё идёт к тому, что доллар сходит со сцены, потому что экономика Соединённых Штатов уступает место другим лидерам. Но ещё какой-то период нам предстоит осуществлять расчёты в долларах», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, альтернативой может быть практически любая валюта, которая устраивает две стороны, ведущие торгово-экономические отношения.

Как отметил Беляев, со странами Европы, например, расчёты идут преимущественно в евро, а Китай как новый лидер на международной арене в расчётах с Россией может применять как юань, так и рубль.

«В рамках Евразийского экономического союза тоже применяется рубль в наших расчётах, кроме того, строятся планы о создании коллективной валюты», — добавил эксперт.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надёжность и удобство использования доллара во взаиморасчётах.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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