В Подмосковье рассказали о работе по поддержке социальных предпринимателей

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В Московской области рассказали о работе по поддержке социальных предпринимателей.
В Подмосковье рассказали о работе по поддержке социальных предпринимателей
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки региона, с начала года заявления на получение социального статуса подали около 200 компаний. Список будет готов до 5 июля.

«Компании, получившие статус социального предприятия, смогут претендовать на получение специальных мер поддержки из федерального, областного или муниципального бюджета», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Из подмосковного бюджета на компенсацию затрат социально-ориентированных предпринимателей в 2021 году направили 100 млн рублей.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о расширении комплекса мер поддержки бизнеса.

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