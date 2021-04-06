Экономист рассказал о перспективах развития Арктики

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Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал о перспективах развития Арктики.
Экономист рассказал о перспективах развития Арктики
  • РИА Новости

«Арктика — это, конечно, возросший интерес к Северному морскому пути, так как инцидент в Суэцком канале и пандемия COVID-19 заставляют пересмотреть глобальную логистику», — заявил он в беседе с ФАН.

Эксперт отметил и нефтегазовые месторождения в регионе. Как отметил Разуваев, многие из них рентабельны только при $100 за баррель, но пока цена на нефть существенно ниже.

«Поэтому для их освоения и для рентабельности инвестиционных расходов нужны налоговые льготы. Прежде всего это, конечно, касается налога на добычу полезных ископаемых», — считает он.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы Северного морского пути.

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