Бюджет Подмосковья вырос более чем на 16% по итогам I квартала
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«У нас закончился I квартал. Есть предварительные, но очень важные данные. Экономика работает. Наш бюджет за I квартал прибавил чуть больше 16%, это хорошая цифра», — сказал глава региона.
По его словам, основная задача правительства в том, чтобы в дальнейшие месяцы сохранялись такие же темпы экономического роста.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2021 году. 1 млрд рублей выделит республика, ещё 0,2 млрд — это средства федерального бюджета.