Бюджет Подмосковья вырос более чем на 16% по итогам I квартала

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Бюджет Московской области вырос более чем на 16% по итогам I квартала 2021 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с зампредами правительства.
Бюджет Подмосковья вырос более чем на 16% по итогам I квартала
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас закончился I квартал. Есть предварительные, но очень важные данные. Экономика работает. Наш бюджет за I квартал прибавил чуть больше 16%, это хорошая цифра», — сказал глава региона.

По его словам, основная задача правительства в том, чтобы в дальнейшие месяцы сохранялись такие же темпы экономического роста.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2021 году. 1 млрд рублей выделит республика, ещё 0,2 млрд — это средства федерального бюджета.

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