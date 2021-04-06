Бюджет Подмосковья вырос более чем на 16% по итогам I квартала

Бюджет Московской области вырос более чем на 16% по итогам I квартала 2021 года, заявил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с зампредами правительства.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас закончился I квартал. Есть предварительные, но очень важные данные. Экономика работает. Наш бюджет за I квартал прибавил чуть больше 16%, это хорошая цифра», — сказал глава региона.

По его словам, основная задача правительства в том, чтобы в дальнейшие месяцы сохранялись такие же темпы экономического роста.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2021 году. 1 млрд рублей выделит республика, ещё 0,2 млрд — это средства федерального бюджета.