В Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства
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Об этом рассказал замминистра экономики республики Рустам Сибгатуллин на заседании комитета Госсовета региона, передаёт «Реальное время».
Дополнительные гранты в этом году получат самозанятые и представители социального бизнеса, отметил Сибгатуллин.
Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.