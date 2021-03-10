В Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2021 году. 1 млрд рублей выделит республика, ещё 0,2 млрд — это средства федерального бюджета.

Об этом рассказал замминистра экономики республики Рустам Сибгатуллин на заседании комитета Госсовета региона, передаёт «Реальное время».

Дополнительные гранты в этом году получат самозанятые и представители социального бизнеса, отметил Сибгатуллин.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.