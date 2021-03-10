В Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства

Короткая ссылка
В Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2021 году. 1 млрд рублей выделит республика, ещё 0,2 млрд — это средства федерального бюджета.
В Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства
  • © PROMT8
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал замминистра экономики республики Рустам Сибгатуллин на заседании комитета Госсовета региона, передаёт «Реальное время».

Дополнительные гранты в этом году получат самозанятые и представители социального бизнеса, отметил Сибгатуллин.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить